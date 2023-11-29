Cadena SER: «Реал» готов продлить контракт с Анчелотти

Мадридский «Реал» может предложить главному тренеру Карло Анчелотти продлить контракт.

Как сообщает Cadena SER, «Реал» готов предложить 64-летнему итальянцу соглашение на один сезон с возможностью продления ещё на один год.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает вариант с назначением француза Зинедина Зидана или испанца Хаби Алонсо в случае, если не удастся договориться с нынешним наставником.

Отмечается, что президенту сливочных Флорентину Пересу нравится вариант с Зиданом, а его окружению — с Алонсо.

После 14 туров испанской Ла Лиги подопечные Анчелотти набрали 35 очков и занимают первое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда с 12 очками возглавляет группу C и гарантировала себе участие в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет продлить контракт с «Реалом».