Непомнящий не считает, что матч «Факела» с «Динамо» надо было переносить

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказался о состоянии поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, где проходит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Динамо».

«Не скажу, что состояние газона на стадионе «Факела» можно назвать идеальным, но обе команды находятся в равных условиях, и не надо придираться к состоянию поля, на нём можно играть. Проблема в другом: болельщики совершают настоящий подвиг, поддерживая футболистов в такую погоду. Арена в Воронеже не имеет крыши, и ветер может гулять по трибунам», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Колыванов высказался о состоянии поля на Центральном стадионе профсоюзов, где проходит матч 18-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо».