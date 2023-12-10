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Непомнящий не считает, что матч «Факела» с «Динамо» надо было переносить

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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказался о состоянии поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, где проходит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Динамо».
Непомнящий не считает, что матч «Факела» с «Динамо» надо было переносить
  • РИА Новости

«Не скажу, что состояние газона на стадионе «Факела» можно назвать идеальным, но обе команды находятся в равных условиях, и не надо придираться к состоянию поля, на нём можно играть. Проблема в другом: болельщики совершают настоящий подвиг, поддерживая футболистов в такую погоду. Арена в Воронеже не имеет крыши, и ветер может гулять по трибунам», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Колыванов высказался о состоянии поля на Центральном стадионе профсоюзов, где проходит матч 18-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо».

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