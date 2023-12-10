Колыванов: я бы перенёс игру «Факел» — «Динамо», на таком поле играть травмоопасно
- РИА Новости
«Очень сложно играть в таких условиях. Мне доводилось выходить на такое поле в матче Россия — Италия (1:1) в 1997 году. Это был конец октября, и газон был ужасный, мягкий, ноги тонули в земле. Тогда Андрей Канчельскис и Джанлука Пальюка получили травмы ещё в первом тайме.
Так что то, что сейчас происходит в Воронеже, футболом назвать нельзя. Судя по всему, состояние поля такое же, как было в том матче с итальянцами. Это травмоопасно, поэтому я бы перенёс матч 18-го тура «Факел» — «Динамо» на другой стадион или же на другой день», — заявил Колыванов RT.
Ранее Шунин обошёл Яшина по числу матчей за «Динамо».