RT в Telegram
Подпишись

Колыванов: я бы перенёс игру «Факел» — «Динамо», на таком поле играть травмоопасно

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о состоянии поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, где проходит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Динамо».
Колыванов: я бы перенёс игру «Факел» — «Динамо», на таком поле играть травмоопасно
  • РИА Новости

«Очень сложно играть в таких условиях. Мне доводилось выходить на такое поле в матче Россия — Италия (1:1) в 1997 году. Это был конец октября, и газон был ужасный, мягкий, ноги тонули в земле. Тогда Андрей Канчельскис и Джанлука Пальюка получили травмы ещё в первом тайме.

Так что то, что сейчас происходит в Воронеже, футболом назвать нельзя. Судя по всему, состояние поля такое же, как было в том матче с итальянцами. Это травмоопасно, поэтому я бы перенёс матч 18-го тура «Факел» — «Динамо» на другой стадион или же на другой день», — заявил Колыванов RT.

Ранее Шунин обошёл Яшина по числу матчей за «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить