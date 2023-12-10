Колыванов: я бы перенёс игру «Факел» — «Динамо», на таком поле играть травмоопасно

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о состоянии поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, где проходит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Динамо».

«Очень сложно играть в таких условиях. Мне доводилось выходить на такое поле в матче Россия — Италия (1:1) в 1997 году. Это был конец октября, и газон был ужасный, мягкий, ноги тонули в земле. Тогда Андрей Канчельскис и Джанлука Пальюка получили травмы ещё в первом тайме.

Так что то, что сейчас происходит в Воронеже, футболом назвать нельзя. Судя по всему, состояние поля такое же, как было в том матче с итальянцами. Это травмоопасно, поэтому я бы перенёс матч 18-го тура «Факел» — «Динамо» на другой стадион или же на другой день», — заявил Колыванов RT.

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