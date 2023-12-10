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Тихонов считает, что матч между «Краснодаром» и ЦСКА будет нерезультативным

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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА.
Тихонов считает, что матч между «Краснодаром» и ЦСКА будет нерезультативным
  • РИА Новости

«ЦСКА под конец первого отрезка чемпионата находится на подъёме и демонстрирует хороший футбол — у команды есть игра. Даже на снегу с «Ростовом» они показали довольно качественный футбол. У ЦСКА хорошая группа атаки: Чалов — Файзуллаев — Обляков. Это невысокие, подвижные ребята, которые доставляют проблемы всей лиге. У нас очень мало ребят в лиге, которые имеют нестандартное мышление. Простой пример — Файзуллаев или Ахметов с Пиняевым. Именно такие ребята и дают зачастую результат.

«Краснодару» нужна победа, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении, а ЦСКА жизненно важны три очка для того, чтобы бороться за медали. Сейчас у противника не будет лучшего нападающего, плюс сами по себе красно-синие пребывают на подъёме. Хочу увидеть качественный футбол, но полагаю, что множества голов мы в этот раз не увидим», — сказал RT амбассадор PARI.

Ранее Тихонов заявил, что отсутствие Джона Кордобы — это огромная потеря для «Краснодара».

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