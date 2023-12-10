Тихонов заявил, что отсутствие Кордобы — это огромная потеря для «Краснодара»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов ответил на вопрос, как отсутствие из-за дисквалификации нападающего «Краснодара» Джона Кордобы отразится на команде.

«На данный момент без Кордобы «Краснодар» обыграл «Оренбург». Именно этот нападающий принёс огромное количество очков южанам. Это и забитые мячи, и результативные передачи. Он как Дзюба, который и в «Зените», и в «Локомотиве» цепляется за мячи, навязывает борьбу». Это огромная потеря для команды Владимира Ивича, в матче с ЦСКА колумбиец не помешал бы. Да, Джона «замкнуло» на мгновение. Неужели он не видел, что схожий прецедент был у Александра Соболева? Возможно, он тяжело воспринял поражение от «Урала», которое стало первым для его команды в нынешнем сезоне РПЛ», — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее сообщалось, что Борис Игнатьев назвал «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА.