Ягудин считает, что МОК поступает не «по-пацански» с допуском россиян на ОИ-2024
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«МОК специально затянул. Вот мы вас допускаем. А, вы не успели пройти отборы? Ой, как обидно. Это издевательство. Я ждал, что будет так. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — цитирует Ягудина «СЭ».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.