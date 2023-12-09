Ягудин считает, что МОК поступает не «по-пацански» с допуском россиян на ОИ-2024

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«МОК специально затянул. Вот мы вас допускаем. А, вы не успели пройти отборы? Ой, как обидно. Это издевательство. Я ждал, что будет так. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — цитирует Ягудина «СЭ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.