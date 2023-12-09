В Госдуме уважают решение Колесникова не участвовать в Олимпиаде-2024

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение пловца Климента Колесникова не участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я уважаю решение Колесникова. Мы понимаем, что россиян допустили с огромными оговорками, санкциями. Совершенно унизительные условия. Большое количество требований, которые не имеют к спорту никакого отношения», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Ранее Колесников заявил, что при нынешних критериях допуска к международным соревнованиям он не сможет поехать на Олимпийские игры.