В Госдуме уважают решение Колесникова не участвовать в Олимпиаде-2024
- РИА Новости
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«Я уважаю решение Колесникова. Мы понимаем, что россиян допустили с огромными оговорками, санкциями. Совершенно унизительные условия. Большое количество требований, которые не имеют к спорту никакого отношения», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Ранее Колесников заявил, что при нынешних критериях допуска к международным соревнованиям он не сможет поехать на Олимпийские игры.