Пловец Колесников: я не могу согласиться на те условия, что принял МОК

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников рассказал, что при нынешних критериях допуска до международных соревнований он не сможет поехать на Олимпийские игры в Париже.

«Хорошо, что МОК в принципе пошёл на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не мог», — цитирует Колесникова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил, что невозможность спортсмена выступать под национальной символикой и слушать гимн родной страны унижает его достоинство.