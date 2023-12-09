Globo Esporte: «Зенит» купит Артура за €18 млн
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Как сообщает Globo Esporte, «Зенит» приобретёт футболиста за €15 млн, а также заплатит ещё €3 млн в качестве бонусов.
По информации журналиста Хорхе Никола, игрок сменил агента. Теперь его интересы представляет Пауло Питомбейра, который уже ведёт переговоры с «Зенитом».
Напомним, что Артур выступает за бразильский клуб с марта 2023-го. Он провёл за команду 57 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее Медведев опроверг информацию о переговорах «Зенита» с вингером Артуром.