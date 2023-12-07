Медведев опроверг информацию о переговорах «Зенита» с вингером Артуром

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о переговорах по трансферу вингера «Палмейраса» Артура.

«Слухи мы не комментируем. Мне Артур не звонил, и я ему не звонил», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

По информации журналиста Хорхе Никола, игрок сменил агента. Теперь его интересы представляет Пауло Питомбейра, который уже ведёт переговоры с «Зенитом».

Напомним, что Артур выступает за бразильский клуб с марта 2023-го. Он провёл за команду 57 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита».