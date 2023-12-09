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Александр Медведев — об отстранении россиян: историческая правда восторжествует

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об ограничениях в отношении российских спортсменов.
Александр Медведев — об отстранении россиян: историческая правда восторжествует
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я всё равно уверен, что историческая правда восторжествует. Конечно, очень хорошо, чтобы это произошло раньше, чем позже, чтобы спортсмены не теряли возможность соревноваться на высшем уровне. К сожалению, пока мы не видим такого. Но я уверен, что, когда победа придёт, тогда это произойдёт гораздо быстрее», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм пока выглядит формальным.

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