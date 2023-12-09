Тихонов: МОК унижает великую державу

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими правилами допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже унижает великую державу.

«Спортсмены из многих видов спорта уже не квалифицировались на Олимпиаду. Даже если бы я, будучи спортсменом, отобрался на Игры, а мои товарищи были лишены такой возможности, я бы сказал, что это унижение великой державы», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер заявил, что не будет получать нейтральный статус без общего на то решения для выступления на Олимпийских играх в Париже.