Шлейхер: отдельно нейтральный статус получать не буду, страна скажет — все пойдём

Чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер заявил, что не будет получать нейтральный статус без общего на то решения для выступления на Олимпийских играх в Париже.

«Участие в Олимпиаде одобрили, но что скажет страна, то и будет. Отдельно ото всех нейтральный статус получать не буду. Страна скажет — все пойдём», — цитирует Шлейхера «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников рассказал, что при нынешних критериях допуска до международных соревнований он не сможет поехать на Олимпийские игры в Париже.