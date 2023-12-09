Шлейхер: отдельно нейтральный статус получать не буду, страна скажет — все пойдём
- РИА Новости
«Участие в Олимпиаде одобрили, но что скажет страна, то и будет. Отдельно ото всех нейтральный статус получать не буду. Страна скажет — все пойдём», — цитирует Шлейхера «Матч ТВ».
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников рассказал, что при нынешних критериях допуска до международных соревнований он не сможет поехать на Олимпийские игры в Париже.