«Крылья Советов» показали состояние стадиона «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ
- РИА Новости
«Зима… Настраиваемся на хорошую игру при любых условиях», — подписана фотография, опубликованная в Telegram-канале самарцев.
Матч пройдёт 9 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 14:00.
«Крылья Советов» с 29 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» (27) — седьмое.
Ранее экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о матче с «Крыльями Советов».