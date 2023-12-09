«Крылья Советов» показали состояние стадиона «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ

Пресс-служба «Крыльев Советов» показала состояние стадиона «Спартака» перед матчем 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Зима… Настраиваемся на хорошую игру при любых условиях», — подписана фотография, опубликованная в Telegram-канале самарцев.

Матч пройдёт 9 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 14:00.

«Крылья Советов» с 29 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» (27) — седьмое.

Ранее экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о матче с «Крыльями Советов».