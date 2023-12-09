Тихонов — о дисквалификации Абаскаля: когда команда знает, что делать на поле, ей тренер в этот момент не нужен

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Когда команда знает, что делать на поле, ей тренер в этот момент не нужен! Наставник по большому счёту нужен только перед игрой и в перерыве. Мы когда играли, Олег Романцев вообще ничего не подсказывал по ходу матча. Когда футболисты профессионально выполняют свои обязанности, то они знают, что от них требуется. Если тренер нужен им, чтобы нянькаться каждую секунду игры, то таким футболистам необходимо менять вид спорта.

Футболисты играют не за Гильермо или кого-то ещё, верно? Они играют за «Спартак»! Не будет испанца — придёт другой наставник. Дело в чём: у игроков всегда виноват тренер или партнёр по команде. Сами они никогда и ни в чём себя виноватыми не чувствуют. Никто не ищет камень преткновения в себе. Придёт новый специалист — думаете, ему не расскажут, что в коллективе творится чёрт знает что? Конечно, расскажут.

О чём будет говорить потенциально хорошее выступление команды в отсутствие Абаскаля? Хороший вопрос. Красно-белых бросает то в жар, то в холод. Чередуют неудачные матчи с успешными. Сыграют хорошо — значит, другие задумаются: а нужен ли он в принципе? Но поймите, готовит команду именно он, так или иначе. Если «Спартак» выглядит неубедительно, значит, это вина главного тренера!» — заявил RT амбассадор PARI Тихонов.

Ранее Шавло не согласился с решением КДК дисквалифицировать Абаскаля за толчок Бериши.