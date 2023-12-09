Личка рассказал, как играл с Тюкавиным в приставку

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как играл с нападающим Константином Тюкавиным в приставку.

«Тюкавин сказал, что мы играем с ним в приставку? Один раз играли с ним в НХЛ. Честно скажу, что я думал, что я лучший. Потому что он не видит шайбу (смеётся)! Я играл со своим сыном против Тюки и брата Марио. Они выиграли», — цитирует Личку «Чемпионат».

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления на сезон‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 31 очко. Лидирует «Краснодар» (35).

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