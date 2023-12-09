Бывшая первая ракетка мира Эверт сообщила, что у неё рецидив рака

Многократная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт заявила, что у неё снова диагностировали рак.

«С тех пор, как два года назад у меня впервые диагностировали рак, я очень открыто рассказывала о том, что переживаю. Сейчас мой рак вернулся. Я никогда не хотела слышать этот диагноз вновь, но я рада, что его обнаружили на ранней стадии», — написала спортсменка в соцсетях.

Она также отметила, что начала проходить новый курс химиотерапии и не сможет поработать на Открытом чемпионате Австралии.

Первое онкологическое заболевание диагностировано у экс-теннисистки в декабре 2021 года после обнаружения мутации гена BRCA1, которая подразумевает риск наследственного рака молочной железы и яичников. В январе 2023 года Эверт заявила, что вылечилась от недуга.

Ранее 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова сообщила, что завершила лечение от рака.