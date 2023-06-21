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Бывшая первая ракетка мира Навратилова завершила лечение от рака

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18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова сообщила, что завершила лечение от рака.
Бывшая первая ракетка мира Навратилова завершила лечение от рака
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

«После целого дня обследований я получила положительный ответ! Спасибо всем докторам, медсёстрам, протонной терапии, лучевым волшебникам и остальным. Какое облегчение», — написала спортсменка в соцсетях.

У 66-летней теннисистки нашли заболевание после того, как в начале ноября 2022 года обнаружили увеличенный лимфатический узел на шее.

Навратилова является бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах. В парном разряде — действующая рекордсменка по продолжительности пребывания на первой строчке рейтинга.

Ранее Шамиль Тарпищев пожелал Навратиловой здоровья, чтобы она победила напасть.

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