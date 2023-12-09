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Пловец Минаков заявил, что не видит перспектив после заявления МОК

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Трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года по плаванию Андрей Минаков высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Пловец Минаков заявил, что не видит перспектив после заявления МОК
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Будем ждать комментария непосредственно от Всероссийской федерации плавания. На данный момент не вижу перспектив. Непонятно, как это будет выглядеть, но интересно посмотреть, как это всё будет развиваться дальше», — цитирует Минакова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности.

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