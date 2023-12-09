Пловец Минаков заявил, что не видит перспектив после заявления МОК
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«Будем ждать комментария непосредственно от Всероссийской федерации плавания. На данный момент не вижу перспектив. Непонятно, как это будет выглядеть, но интересно посмотреть, как это всё будет развиваться дальше», — цитирует Минакова РИА Новости.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее в НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности.