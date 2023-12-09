Кириенко назвала обезличиванием решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду
- РИА Новости
«Ничего нового нет, нейтральный статус. Ничего не ясно с отбором на Олимпийские игры по линии бокса: сроков нет, мест нет. Это решение просто неприятно, это обезличивание. Боксёры объявили, что в нейтральном статусе выступать не будут», — приводит слова Кириенко ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее в НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности.