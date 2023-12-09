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Гаджимагомедов: МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России

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Двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов высказал мнение касательно отношения Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам.
Гаджимагомедов: МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Stier

«Профессиональный бокс всегда был бизнесом. Да, бой Ломаченко и Хейни был очень близким. Я считаю, что Лома был получше, но отдали Девину. В любительском боксе меньше таких моментов, но там есть политика. МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России. Бывает, что зажимают наших представителей», — цитирует Гаджимагомедова «Чемпионат».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что МОК слишком затянул с принятием решения по допуску россиян. 

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