Саитов: условия допуска россиян к Олимпиаде напоминают издевательство

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России к участию в летней Олимпиаде 2024 года выглядит неприемлемо.

«МОК издевается. Я давно говорил: если они на весь мир скажут, что нас допустили, всё равно будут определённые препоны, хитрости, уловки и так далее», — цитирует Саитова «Матч ТВ».

По его словам, «МОК вроде на весь мир хочет показать, что они вот такие чистые».

«Но никто же в нюансы не вдаётся. Но мы-то знаем, что там нечистые и нечестные люди», — заключил Саитов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже унизительное.