Губерниев — о решении МОК: условия допуска по-прежнему драконовские

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже унизительное.

«Мы примерно знали, что небольшое количество наших спортсменов будет участвовать в Олимпиаде. Но это капля в море. Условия допуска по-прежнему драконовские. Особо ничего не изменилось в решении МОК. Выступим малочисленной нейтральной командой, к сожалению», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что российские поклонники спорта будут искренне болеть за отечественных спортсменов.

«Нам важно вернуться всецело с флагом и гимном в конечном итоге», — добавил Губерниев.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян к участию в Олимпиаде.