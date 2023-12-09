Матыцин: условия допуска российских спортсменов к Играм — дискриминационные

Министр спорта Олег Матыцин раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Мы не отрицаем, что участие в Олимпиаде — это мечта спортсмена, но условия, которые предлагают, — дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами. Они наносят ущерб самим Играм», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение МОК о допуске российских спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже унизительное.