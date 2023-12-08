The Guardian: в Англии предложили запретить трансгендеров в женском футболе
Дело в том, что члены британского парламента призвали FA изменить политику по участию трансгендеров в женских соревнованиях после случая со сломанным коленом футболистки, сообщает The Guardian.
Письмо исполнительному директору FA Марку Буллингему подписали более 70 представителей палаты общин.
Фрэнсис Нидхем, которая является трансгендером, в ходе матча между командами женской лиги Шеффилда и Халламшира нанесла тяжёлую травму сопернице.
Ранее сообщалось, что английские клубы не наняли нужное по Кодексу многообразия число темнокожих, азиатов и женщин.