The Guardian: в Англии предложили запретить трансгендеров в женском футболе

Футбольная ассоциация Англии (FA) может принять решение запретить участвовать трансгендерным спортсменам в женских турнирах.

Дело в том, что члены британского парламента призвали FA изменить политику по участию трансгендеров в женских соревнованиях после случая со сломанным коленом футболистки, сообщает The Guardian.

Письмо исполнительному директору FA Марку Буллингему подписали более 70 представителей палаты общин.

Фрэнсис Нидхем, которая является трансгендером, в ходе матча между командами женской лиги Шеффилда и Халламшира нанесла тяжёлую травму сопернице.

Ранее сообщалось, что английские клубы не наняли нужное по Кодексу многообразия число темнокожих, азиатов и женщин.