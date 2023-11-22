The Guardian: английские клубы не выполнили критерии Кодекса многообразия

Английские клубы не наняли нужное по Кодексу многообразия число темнокожих, азиатов и женщин.

Как сообщает The Guardian, такие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», выполнили максимум одну ежегодную цель.

Исполнительный директор английской ассоциации Марк Буллингем сообщил, что со следующего года все клубы четырех ведущих дивизионов Англии будут обязаны публиковать информацию об этническом составе сотрудников.

Кодекс многообразия по этническому и гендерному разнообразию в 2020 году создала Футбольная ассоциация Англии (FA). Согласно нему, на работу должны принимать определённое количество женщин, темнокожих и азиатов.

Ранее в Англии трансгендер ушёл из футбольной команды из-за отказа соперниц играть с ним.