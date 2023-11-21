Sky News: в Англии трансгендер ушёл из футбольной команды из-за отказа соперниц играть с ним

Трансгендер Франческа Нидхэм принял решение уйти из «Россингтона» из-за отказа соперниц играть с ним.

Как сообщает Sky News, трансгендер сообщил, что из-за дискриминации в его адрес обратится в Футбольную ассоциацию Англии (FA) для решения вопроса.

По информации источника, спортсменки из других клубов приняли решение не играть против «Россингтона» после того, как у одной из футболисток диагностировали перелом колена из-за заблокированного удара Нидхэм.

Ранее девушка-боец отказалась биться с трансгендером на боксёрском турнире в Канаде.