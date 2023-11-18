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Девушка-боец отказалась биться с трансгендером на боксёрском турнире в Канаде

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Канадская спортсменка Катя Биссоннетт отказалась проводить боксёрский поединок с трансгендером Майей Уолмсли.
Девушка-боец отказалась биться с трансгендером на боксёрском турнире в Канаде
  • Gettyimages.ru

«Согласно исследованию, мужской удар оказывает на 163% больше силового воздействия, чем женский, даже с поправкой на вес», — приводит слова Биссоннетт Reduxx.

За час до начала запланированного поединка Биссоннетт узнала, что её соперница — Уолмсли — не является биологической женщиной, и отказалась выходить в ринг из опасений за собственное здоровье. 

Турнир по боксу «Золотая перчатка — 2023» проходил в Викториавилле.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол проведёт бой с Артуром в декабре.

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