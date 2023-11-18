Девушка-боец отказалась биться с трансгендером на боксёрском турнире в Канаде
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«Согласно исследованию, мужской удар оказывает на 163% больше силового воздействия, чем женский, даже с поправкой на вес», — приводит слова Биссоннетт Reduxx.
За час до начала запланированного поединка Биссоннетт узнала, что её соперница — Уолмсли — не является биологической женщиной, и отказалась выходить в ринг из опасений за собственное здоровье.
Турнир по боксу «Золотая перчатка — 2023» проходил в Викториавилле.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол проведёт бой с Артуром в декабре.