Девушка-боец отказалась биться с трансгендером на боксёрском турнире в Канаде

Канадская спортсменка Катя Биссоннетт отказалась проводить боксёрский поединок с трансгендером Майей Уолмсли.

«Согласно исследованию, мужской удар оказывает на 163% больше силового воздействия, чем женский, даже с поправкой на вес», — приводит слова Биссоннетт Reduxx.

За час до начала запланированного поединка Биссоннетт узнала, что её соперница — Уолмсли — не является биологической женщиной, и отказалась выходить в ринг из опасений за собственное здоровье.

Турнир по боксу «Золотая перчатка — 2023» проходил в Викториавилле.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол проведёт бой с Артуром в декабре.