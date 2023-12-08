Матыцин: подход МОК по допуску россиян абсолютно неприемлемый

Министр спорта Олег Матыцин критически высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к летним Играм 2024 года в Париже.

«Конечно, те спортсмены, которые добились права участия и квалифицировались на Олимпийские игры, наверное, будут участвовать, но сам подход абсолютно неприемлемый», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что, конечно же, будет болеть за российских атлетов.

«Это наши спортсмены, граждане российской федерации, члены российской спортивной семьи, продукт нашей национальной системы, как бы ни пытались ее ограничивать, кромсать, либо создавать конфликт внутри российского общества, противопоставляя одних спортсменов другим, одни виды спорта другим», — добавил Матыцин.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что МОК слишком затянул с принятием решения по допуску россиян.