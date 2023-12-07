19-летняя Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года

Американская спортивная медиакомпания Sportico опубликовала список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года.

Рейтинг возглавила американская теннисистка Кори Гауфф. Годовой доход 19-летней спортсменки составил $22,7 млн.

Напомним, что Гауфф выиграла Открытый чемпионат США — 2023.

На втором месте в списке расположилась первая ракетка мира Ига Швёнтек ($21,9 млн) из Польши, на третьем — китайская фристайлистка Эйлин Гу ($20 млн).

Ранее Виктор Майгуров заявил, что уровень доходов большинства биатлонистов сборной России не снизился.