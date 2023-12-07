Футболист ФШМ дисквалифицирован на 4 матча за удар кулаком в лицо игрока «Локо»
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«Футболист ФШМ Савелий Дроботов дисквалифицирован на четыре матча за удаление и прямой удар кулаком в лицо соперника», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
Также один матч пропустит игрок «Локо» Кирилл Волков и два — Михаил Щетинин.
Игра завершилась победой железнодорожников (5:0). Драка между футболистами произошла в компенсированное время.
Ранее Андрей Червиченко поделился мнением о работе руководителей контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).