Футболист ФШМ дисквалифицирован на 4 матча за удар кулаком в лицо игрока «Локо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матче 19-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) между «Локомотивом» и ФШМ.

«Футболист ФШМ Савелий Дроботов дисквалифицирован на четыре матча за удаление и прямой удар кулаком в лицо соперника», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Также один матч пропустит игрок «Локо» Кирилл Волков и два — Михаил Щетинин.

Игра завершилась победой железнодорожников (5:0). Драка между футболистами произошла в компенсированное время.

Ранее Андрей Червиченко поделился мнением о работе руководителей контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).