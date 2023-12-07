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Петрова: у нас много талантливых детей, из которых можно воспитать будущих чемпионов

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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова ответила на вопрос, есть ли в России молодые талантливые теннисисты.
Петрова: у нас много талантливых детей, из которых можно воспитать будущих чемпионов
  • Gettyimages.ru

«У нас много талантливых детей, из которых можно воспитать будущих чемпионов. И для этого необходимо, чтобы у них была возможность активно тренироваться, заниматься, быть мотивированными на победу. Как вы знаете, после завершения карьеры я приняла решение стать тренером, продолжить традиции своей семьи, поскольку и мама, и папа посвятили этому всю жизнь и воспитали не одного призёра Олимпийских игр», — заявила Петрова в интервью RT.

Она также отметила, что открыла в Москве свою школу большого тенниса, где тренирует детей индивидуально и в группе.

«В школе также есть общая физическая подготовка, которую ведёт мой папа. Дети с 6 до 12 лет могут записаться на занятия и научиться играть в теннис как на любительском, так и на профессиональном уровне. Моя цель как тренера — довести своих игроков до такого уровня, когда я смогу сидеть на трибуне турнира Большого шлема и поддерживать своего воспитанника. Пережить эти эмоции уже не на корте, а в качестве наставника. И уже есть хорошие результаты: одна из девочек, с которой я работаю, 13-летняя Милана Харламова, вошла в топ-25 лучших теннисисток России в своей возрастной категории», — добавила Петрова.

Ранее Петрова высказалась о прогрессе российского теннисиста Романа Сафиуллина.

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