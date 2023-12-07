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Канчельскис: у Пиняева нет шансов попасть в МЮ в ближайшие 25 лет

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев вряд ли продолжит карьеру в английском клубе.
Канчельскис: у Пиняева нет шансов попасть в МЮ в ближайшие 25 лет
  • Gettyimages.ru

«Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в МЮ, но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он подчеркнул, что у Пиняева «нет никаких больших шансов попасть туда».

«Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестер» нужен защитник — у них с этой позицией проблема», — добавил Канчельскис.

Пиняев несколько раз ездил в МЮ на просмотр. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн. 19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 17 играх во всех турнирах забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за решения арбитра не удалять Пиняева в матче с «Локомотивом».

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