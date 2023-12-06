Бояринцев: в морозе нет катастрофы, надел перчатки, шапку — и вперёд

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Бояринцев считает, что заключительный тур чемпионата России не стоит переносить.

«Не вижу проблем играть. Можно спокойно провести оставшийся тур, тем более на всех стадионах поля с подогревом. Конечно, на качество футбола условия повлияют, но мы в своё время начинали и заканчивали сезон на кислых полях. В морозе ничего катастрофического нет: надел перчатки, шапку — и вперёд, показывать искромётный футбол», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

По его словам, в детстве все по несколько часов подряд играли на коробках в хоккей и в футбол в минус 25.

«И всё было нормально», — добавил Бояринцев.

Матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 8—10 декабря. В Москве ожидается мороз до -15 ℃.

Ранее Дмитрий Баранник заявил, что бразильцам из «Зенита» сложно играть зимой, это сказывается на результатах команды.