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Бояринцев: в морозе нет катастрофы, надел перчатки, шапку — и вперёд

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Бывший капитан московского «Спартака» Денис Бояринцев считает, что заключительный тур чемпионата России не стоит переносить.
Бояринцев: в морозе нет катастрофы, надел перчатки, шапку — и вперёд
  • Gettyimages.ru

«Не вижу проблем играть. Можно спокойно провести оставшийся тур, тем более на всех стадионах поля с подогревом. Конечно, на качество футбола условия повлияют, но мы в своё время начинали и заканчивали сезон на кислых полях. В морозе ничего катастрофического нет: надел перчатки, шапку — и вперёд, показывать искромётный футбол», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

По его словам, в детстве все по несколько часов подряд играли на коробках в хоккей и в футбол в минус 25.

«И всё было нормально», — добавил Бояринцев.

Матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 8—10 декабря. В Москве ожидается мороз до -15 ℃.

Ранее Дмитрий Баранник заявил, что бразильцам из «Зенита» сложно играть зимой, это сказывается на результатах команды.

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