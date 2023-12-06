Кавазашвили: неправильно ставить Акинфеева выше Бога, а для нас — это Яшин

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что вратарь Игорь Акинфеев превзошёл всех российских и советских голкиперов.

«Гинер может высказать своё мнение и любовь к определённому лицу, в данном случае Акинфееву, потому что он работает с ним много лет. Но ставить Акинфеева выше Бога неправильно, а для нас — это Яшин. Во всём вратарском мире, выше его никого нет и уже не будет», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах, в которых пропустил 19 мячей за армейцев во всех турнирах и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Гинер заявил, что Акинфеев превзошёл всех отечественных вратарей.