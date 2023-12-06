Журова заявила, что призыв Магучих отстранить россиян сделан под давлением

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих отстранить российских спортсменов.

«Понимаю, почему Ярослава решила выступить с подобным заявлением. Мы прекрасно помним, как её троллили и прессовали в украинской прессе, когда она проявила своё восхищение нашей спортсменкой Марией Ласицкене. После чего с ней начался настоящий ужас, она была вынуждена начать понемногу оправдываться, не имея другого выбора. С одной стороны, её сложно оправдать, но с другой — Магучих просто некуда деваться», — сказала Журова RT.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что МОК затягивает допуск россиян из-за ожидания изменения ситуации в мире.