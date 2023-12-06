Фехтовальщица Башта: меня называли предателем после перехода в сборную Азербайджана

Российская фехтовальщица Анна Башта, выступающая за Азербайджан, рассказала о смене гражданства.

«Негатив был после Олимпиады со стороны диванных критиков. Я проиграла российской спортсменке Ольге Никитиной за выход в восьмёрку. Меня попросили прокомментировать, как я выступила на Олимпиаде, и я дала достаточно позитивное интервью, потому что для первых Игр показала хороший результат. После этого столкнулась с комментариями типа «вот перешла в Азербайджан, а толку от неё».

Когда переходила в Азербайджан, переживала. Я всю жизнь фехтовала за Россию, родилась там. Меня называли предателем, но в глаза мне это не говорили. Я просто знаю, что это было», — приводит слова Башты Sport24.

Башта сменила спортивное гражданство в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Великая не осуждает российских спортсменов, меняющих гражданство.