RT в Telegram
Подпишись

Фехтовальщица Башта: меня называли предателем после перехода в сборную Азербайджана

Короткая ссылка
Российская фехтовальщица Анна Башта, выступающая за Азербайджан, рассказала о смене гражданства.
Фехтовальщица Башта: меня называли предателем после перехода в сборную Азербайджана
  • Gettyimages.ru

«Негатив был после Олимпиады со стороны диванных критиков. Я проиграла российской спортсменке Ольге Никитиной за выход в восьмёрку. Меня попросили прокомментировать, как я выступила на Олимпиаде, и я дала достаточно позитивное интервью, потому что для первых Игр показала хороший результат. После этого столкнулась с комментариями типа «вот перешла в Азербайджан, а толку от неё».

Когда переходила в Азербайджан, переживала. Я всю жизнь фехтовала за Россию, родилась там. Меня называли предателем, но в глаза мне это не говорили. Я просто знаю, что это было», — приводит слова Башты Sport24.

Башта сменила спортивное гражданство в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Великая не осуждает российских спортсменов, меняющих гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить