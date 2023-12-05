Валуев: Америку поглотят, удел развращённых народов — подчиняться и растворяться

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на заявление генерального директора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта.

«Это исторический процесс. Вспомним Римскую империю, и всё встанет на места. Дана прав. Их поглотят. Они до сих пор держатся, потому что на острове. Удел развращённых народов — подчиняться и растворяться», — цитирует Валуева Sport24.

30 ноября Уайт в шутку заявил, что команда бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова может приехать из Дагестана и захватить США. По его словам, «у американцев совсем другой менталитет. Мужчины в США с каждым днём становятся всё женственнее».

Ранее российский боец UFC Арман Царукян заявил о желании провести поединок с американским бойцом смешанных единоборств Джастином Гэтжи.