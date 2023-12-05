АПЛ заключила крупнейший в истории Великобритании контракт по телеправам
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Как сообщается на сайте АПЛ, контракт, заключённый с компаниями Sky Sports, TNT Sports и BBC, рассчитан на четыре года и вступает в силу с сезона-2025/26.
Лига получит £6,7 млрд за телеправа.
Большая часть матчей будет транслироваться на Sky Sports. При этом на BBC бесплатно будут доступны видеозаписи с самыми яркими моментами игр.
Телезрители смогут приобрести один из пяти пакетов прямых трансляций на одном из двух телеканалов.
Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити».