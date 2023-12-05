АПЛ заключила крупнейший в истории Великобритании контракт по телеправам

Английская премьер-лига (АПЛ) подписала самое крупное в истории Великобритании соглашение по телевизионным правам.

Как сообщается на сайте АПЛ, контракт, заключённый с компаниями Sky Sports, TNT Sports и BBC, рассчитан на четыре года и вступает в силу с сезона-2025/26.

Лига получит £6,7 млрд за телеправа.

Большая часть матчей будет транслироваться на Sky Sports. При этом на BBC бесплатно будут доступны видеозаписи с самыми яркими моментами игр.

Телезрители смогут приобрести один из пяти пакетов прямых трансляций на одном из двух телеканалов.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити».