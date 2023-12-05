RT в Telegram
Подпишись

АПЛ заключила крупнейший в истории Великобритании контракт по телеправам

Короткая ссылка
Английская премьер-лига (АПЛ) подписала самое крупное в истории Великобритании соглашение по телевизионным правам.
АПЛ заключила крупнейший в истории Великобритании контракт по телеправам
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

Как сообщается на сайте АПЛ, контракт, заключённый с компаниями Sky Sports, TNT Sports и BBC, рассчитан на четыре года и вступает в силу с сезона-2025/26.

Лига получит £6,7 млрд за телеправа.

Большая часть матчей будет транслироваться на Sky Sports. При этом на BBC бесплатно будут доступны видеозаписи с самыми яркими моментами игр.

Телезрители смогут приобрести один из пяти пакетов прямых трансляций на одном из двух телеканалов.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить