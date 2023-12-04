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Guardian: FA открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити»

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Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити» после матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».
Guardian: FA открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Guardian.

FA обвинила «Сити» в нарушении правила, которое говорит о том, что игроки не должны вести себя ненадлежащим образом.

Третьего декабря игроки «Манчестера» бурно отреагировали на то, что арбитр Саймон Хупер прервал игру в тот момент, когда Джек Грилиш убегал один на один с вратарём «Тоттенхэма».

Отметим, что нападающий Эрлинг Холанд получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Клуб может обжаловать обвинения до 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с «Тоттенхэмом».

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