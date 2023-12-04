Guardian: FA открыла дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Сити»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает The Guardian.
FA обвинила «Сити» в нарушении правила, которое говорит о том, что игроки не должны вести себя ненадлежащим образом.
Третьего декабря игроки «Манчестера» бурно отреагировали на то, что арбитр Саймон Хупер прервал игру в тот момент, когда Джек Грилиш убегал один на один с вратарём «Тоттенхэма».
Отметим, что нападающий Эрлинг Холанд получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
Клуб может обжаловать обвинения до 7 декабря.
Ранее сообщалось, что Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с «Тоттенхэмом».