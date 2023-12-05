Кварацхелия вошёл в символическую сборную Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии
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Также лучшим голом был признан мяч 22-летнего грузина, забитый в матче 26-го тура Серии А с «Аталантой» (2:0) из Бергамо.
Лучшим игроком прошедшего сезона был признан нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а лучшим тренером — бывший наставник неаполитанцев, итальянец Лучано Спалетти.
Напомним, что неаполитанский клуб стал чемпионом Италии впервые за 33 года.
Ранее агент Кварацхелии заявил, что полузащитник хочет играть в мадридском «Реале» или «Барселоне».