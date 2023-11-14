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Агент Кварацхелии: Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»

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Нукри Ревишвили, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал, что его клиент хочет играть в «Реале» или «Барселоне».
Агент Кварацхелии: Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo / Keystone Press Agency

«У Хвичи сумасшедшее трудолюбие. Он уже перешёл в «Наполи», но хочет играть в команде ещё лучше. Где-нибудь в «Реале», «Барселоне». У него всегда есть мотивация расти», — приводит слова агента Sport24.

В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил три мяча и отдал пять результативных передач в 15 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Кварацхелии заявил, что футболиста раскрыл Сёмин, а не Слуцкий.

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