Агент Кварацхелии заявил, что футболиста раскрыл Сёмин, а не Слуцкий

Нукри Ревишвили, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал, кто раскрыл талант его клиента.

«Когда понял, что из Хвичи получится топ-футболист? Когда он перешёл в «Локомотив». Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Сёмин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно», — цитирует Ревишвили Sport24.

Он также подчеркнул, что прогресс Кварацхелии при Слуцком мог случиться при любом тренере.

В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил три мяча и отдал пять результативных передач в 15 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Осимхен рассказал, что игроки «Наполи» называют Кварацхелию волшебником.