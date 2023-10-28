Нападающий «Наполи» Осимхен раскрыл прозвище Кварацхелии в команде

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал об отношении к своему одноклубнику, форварду Хвиче Кварацхелии.

«Я очень люблю Хвичу. Он очень хороший человек, и у нас с ним прекрасные отношения. В команде мы называем его волшебником», — приводит слова Осимхена AS.

В нынешнем сезоне 22-летний грузин забил три мяча и отдал пять результативных передач в 11 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что дубль Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Верону» в матче 9-го тура Серии А.