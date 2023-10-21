Дубль Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Верону» в матче 9-го тура Серии А
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- © Paola Garbuio/Keystone Press Agency
Игра на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива из Неаполя.
В составе победителей мячи забили Хвича Кварацхелия (дубль), Маттео Политано. У проигравших отличился Дарко Лазович.
«Наполи» (17 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Верона» (восемь) — 16. Лидирует в чемпионате «Милан» (21).
Ранее Кварацхелия обвенчался со своей девушкой.