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Дубль Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Верону» в матче 9-го тура Серии А

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«Наполи» победил «Верону» в матче девятого тура Серии А.
Дубль Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Верону» в матче 9-го тура Серии А
  • globallookpress.com
  • © Paola Garbuio/Keystone Press Agency

Игра на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива из Неаполя.

В составе победителей мячи забили Хвича Кварацхелия (дубль), Маттео Политано. У проигравших отличился Дарко Лазович.

«Наполи» (17 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Верона» (восемь) — 16. Лидирует в чемпионате «Милан» (21).

Ранее Кварацхелия обвенчался со своей девушкой.

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