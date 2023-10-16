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Кварацхелия обвенчался со своей девушкой

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия и его девушка Ница Тавадзе обвенчались.
Кварацхелия обвенчался со своей девушкой
  • AFP
  • © CARLO HERMANN

Как сообщает Sputnik Грузия, церемония венчания прошла в Преображенском храме в грузинском городе Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь шаферы, члены семьи и близкие друзья пары. 

В прошедшем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне грузин забил один гол в семи матчах команды.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия считает, что Месси выиграет «Золотой мяч» в 2023 году.

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