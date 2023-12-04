На зимнем Кубке ФНЛ опробуют оранжевые карточки и 10-минутные удаления

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов заявил, что на Кубке ФНЛ опробуют оранжевые карточки и десятиминутные удаления.

Слова Измайлова приводит журналист Илья Казаков.

Турнир пройдёт зимой в Турции.

В ноябре Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрел вопрос временных удалений игроков с поля и решил, что данные меры должны быть рассмотрены на более высоком уровне после успешных испытаний.

Ежегодное собрание IFAB, на котором могут одобрить изменения в правилах, состоится 2 марта 2024 года. Если правила утвердят, то они начнут действовать с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что IFAB рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR.