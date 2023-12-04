На зимнем Кубке ФНЛ опробуют оранжевые карточки и 10-минутные удаления
- Gettyimages.ru
Слова Измайлова приводит журналист Илья Казаков.
Турнир пройдёт зимой в Турции.
В ноябре Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрел вопрос временных удалений игроков с поля и решил, что данные меры должны быть рассмотрены на более высоком уровне после успешных испытаний.
Ежегодное собрание IFAB, на котором могут одобрить изменения в правилах, состоится 2 марта 2024 года. Если правила утвердят, то они начнут действовать с 1 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что IFAB рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR.