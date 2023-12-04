В «Ахмате» заявили, что все футболисты должны быть сдержаннее на поле

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказал мнение касательно сдержанности футболистов.

«Мы не в театр пришли, чтобы мирно сидеть, в конце похлопать и потом разойтись. В тот момент эмоции выплеснулись таким образом. Все игроки — и наши, и соперники — должны сдерживать себя. Не спрашивал у Бериши, говорил ли он с Абаскалем после матча. Эмоции вчера остались в раздевалке», — цитирует Айдамирова РИА Новости.

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

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