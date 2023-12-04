Богосавац заявил, что у него нет конфликта с Промесом

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал конфликт с нападающим «Спартака» Квинси Промесом в перерыве матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:1).

«Промес говорил с Семёновым, я пришёл и спросил, что случилось. Он спрашивал меня: «Кто ты?» — и других ребят тоже: «Кто вы?» Я спросил его: «Кто ты?» И он начал плохие слова говорить», — цитирует Богосаваца «РБ Спорт».

Он добавил, что затем игроки пожали друг другу руки и между ними теперь нет конфликта.

Перед тем как футболисты зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Промеса и Богосаваца состоялся диалог на повышенных тонах.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что матч с «Ахматом» получился скандальным из-за празднования гола Беришей.