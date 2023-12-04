Литвинов считает, что матч с «Ахматом» получился скандальным из-за празднования гола Беришей

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о конфликте между нападающим команды Квинси Промесом и защитником «Ахмата» Мирославом Богосавацем в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:2).

«Всё началось с празднования гола Беришей. Конечно, отсутствие Абаскаля в матче с «Крыльями» — это большая потеря. Но мы будем стараться», — цитирует Литвинова Sport24.

Перед тем как футболисты зашли в подтрибунное помещение во время перерыва, у Промеса и Богосаваца состоялся диалог на повышенных тонах.

Арбитр Евгений Кукуляк также удалил Гильермо Абаскаля за нарушение регламента. После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Ранее в РПЛ заявили, что причина удаления Абаскаля в матче с «Ахматом» — агрессивное поведение.